Homem é preso por agredir a ex-companheira a socos em Manacapuru

Manacapuru - Um homem de 36 anos foi preso na madrugada deste sábado (5), às 4h20, após agredir a ex-companheira, uma mulher de 33 anos a socos. O crime ocorreu na rua das Amoras, no bairro Novo Horizonte, em Manacapuru (distante 68 quilômetros em linha reta de Manaus).

De acordo com a Polícia Militar, a própria vítima acionou os policiais relatando que o ex invadiu a casa dela, desferiu socos no rosto dela e fez várias ameaças com uma chave de fenda e uma faca.

A mulher conseguiu fugir e acionou a Polícia Militar que prendeu o suspeito em flagrante.

Ele foi apresentado na Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Manacapuru, onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

