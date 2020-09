Homem é espancado e morto a tiros em ramal no Tarumã

Manaus - O corpo de um homem até o momento não identificado foi encontrado na manhã deste domingo (6), por volta das 7h, em uma área de mata no Ramal do Baiano, no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus. O corpo tinha marcas de tiros e lesões por agressões físicas.

Os policiais militares da 20° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para atender a ocorrência por meio do número 190. O local foi isolado até a chegada dos órgãos competentes.

"Esse crime trata-se de uma execução. A perícia conseguiu constatar que a vítima foi arrastada desde a pista até o local na mata, onde foi morta por agressão física. Também haviam dois tiros nas pernas", explicou o delegado Fábio Silva, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Haviam vestígios de roupas pela pista principal do local. Não havia nenhum documento com a vítima. O corpo foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) e as investigações ficam a cargo da Polícia Civil.

