Em dois dias, SSP-AM fecha cinco estabelecimentos em Manaus

A CIF finaliza as fiscalizações deste final de semana neste domingo (6) | Foto: Erikson Andrade/SSP-AM

Manaus - A Central Integrada de Fiscalização (CIF) fechou cinco estabelecimentos comerciais e autuou outros oito entre sexta-feira (4) e sábado (5). Os locais, além de não estarem com as documentações necessárias para o funcionamento, descumpriram o decreto governamental que proíbe aglomerações e determina o uso de equipamentos de proteção individual, que são medidas adotadas na prevenção ao novo coronavírus (Covid-19).

A Central, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), reúne servidores de órgãos estaduais e municipais. Ao todo, 16 locais foram vistoriados em dois dias pelos agentes. Na sexta, os estabelecimentos das zonas oeste e centro-oeste foram fiscalizados.

Seis deles foram autuados e dois foram interditados. Já na noite do sábado, três locais foram fechados e um foi autuado pelos agentes. O coordenador da CIF do sábado, coronel da Polícia Militar Charles Seixas, explicou que as fiscalizações vão continuar acontecendo para que o decreto governamental seja respeitado e cumprido. "A CIF está sendo todo o final de semana. A Secretaria de Segurança e todos os demais órgãos tanto do Estado quanto do Município estão atuando de forma a manter a segurança do povo amazonense", explicou.

Coordenando a equipe da Polícia Civil, o delegado Márcio André afirmou que os policiais ajudam no que diz respeito à manutenção da ordem para que os órgãos fiscalizadores possam realizar o seu trabalho da melhor maneira. "Foi possível dar condições para que esses órgãos desenvolvessem o trabalho de fiscalização nesse combate ao novo coronavírus. Alguns estabelecimentos estavam funcionando de maneira irregular, em desconformidade com o decreto governamental, e os órgãos responsáveis pela fiscalização puderam atuar na maior normalidade graças ao apoio que foi disponibilizado pela Polícia Civil e pela Polícia Militar", afirmou o delegado.

*Com informações de assessoria.

Leia mais:



Banco do Brasil é autuado no AM por demora no atendimento

Proprietário e gerente de bar são detidos por desobediência em Manaus

Bares são interditados e um homem é preso por desobediência