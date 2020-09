Mulher morre após cair de escada, mas médicos suspeitam de hematomas

Manaus - Jaqueline dos Santos Guedes, de 23 anos, morreu no final da manhã deste domingo (6), após supostamente cair de uma escada na casa onde morava na rua Primeiro de Abril, na invasão Nova Vitória, na Zona Leste de Manaus. Ela deu entrada no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste de Manaus, já em óbito e os médicos desconfiaram das lesões na cabeça.

Conhecidos da mulher contaram ao EM TEMPO que ela estava com a filha de dois anos na casa e um irmão. Ela estava com a criança no colo quando caiu. O irmão teria conseguido salvar a sobrinha.

No entanto, devido à suspeita dos médicos, a Polícia Militar esteve na unidade hospitalar e realizou averiguações com os conhecidos da mulher. Uma viatura da 4° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi acionada para ir até o local do fato.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção do corpo. A perícia deve esclarecer a causa da morte.

