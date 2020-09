Adolescente de 14 anos é apreendida com drogas no AM

Presidente Figueiredo - Uma adolescente de 14 anos foi apreendida na tarde de domingo (6), na rua Araçari, em Presidente Figueiredo (distante 107 quilômetros de Manaus). Ela estava portando porções de droga.

De acordo com as equipes da 7°Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), as equipes estavam em patrulhamento de rotina quando visualizaram a adolescente em atitude suspeita.

Ela ainda tentou correr, mas foi alcançada pelos policiais. Na bolsa dela foram localizadas sete porções de maconha, R$ 12 e um aparelho celular.

A menina foi apreendida e apresentada na 37° Delegacia Interativa de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

