Jovem de 19 anos é preso com drogas em Presidente Figueiredo

Presidente Figueiredo - Equipe da 7ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), no sábado (5/9), realizou a detenção de um homem, 19 anos, por tráfico de drogas. O fato ocorreu em Presidente Figueiredo (distante 107 quilômetros em linha reta de Manaus).

De acordo com relatos policiais, a guarnição estava realizando patrulhamento quando percebeu a presença do homem em atitude suspeita. Ao efetuarem a abordagem, encontraram com ele, duas trouxinhas supostamente de maconha, uma trouxinha supostamente de cocaína e a quantia de R$ 118,00.

O homem informou que guardava outra quantidade de material ilícito em sua residência. Então, os policiais se deslocaram até o endereço e identificaram mais 328 gramas supostamente de maconha.

Diante da materialidade, o infrator foi encaminhado ao 37° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.

*Com informações da assessoria

