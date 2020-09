Festa clandestina com menores e drogas termina em delegacia no AM

Conselho Tutelar e Polícia Militar foram acionados para o local | Foto: Divulgação

Parintins (AM) – Uma festa clandestina no município de Parintins (Distante 372 quilômetros de Manaus) com aproximadamente 70 pessoas, sendo a maioria menores de idade, foi interrompida pelas autoridades na noite de domingo (6).

O evento ocorria por volta de 23h, após o toque de recolher estabelecido pela Prefeitura de Parintins, às 20h. No local, cerca de 45 menores de idade foram detidos, além de serem encontradas bebidas alcoólicas e drogas.

Testemunhas confirmaram o consumo pelos adolescentes, das substâncias ilícitas, no local e alguns menores apresentavam sinais de coma alcoólico. Além da polícia militar, o conselho tutelar também foi acionado, e verificou reincidentes no local. Pais e responsáveis dos adolescentes, também foram notificados.

Alerta

Conforme o conselheiro tutelar João Maurício Cecílio, a festa foi promovida por adolescentes. “A gente faz até esse chamado aos pais e responsáveis para que possam ter mais atenção, saber onde seus filhos estão, com quem estão e o que estão fazendo. O que a gente percebe, aqui, é que a maioria dos pais e responsáveis nem sabia para onde seus filhos estavam”, alertou.

De acordo com a polícia, diversas pessoas correram com a chegada da autoridade na festa. O trabalho ocorreu durante fiscalização para combater aglomeração e a proliferação da Covid-19 no município, após denúncias de moradores.

“Eu desloquei duas viaturas para verificar a situação e chegou lá era um número surpreendente de adolescentes, jovens e adultos em um ambiente ruim, em uma rave. Foi feita a abordagem a todos. Mais de 30 pessoas conseguiram escapar correndo pelos quintais”, afirmou o sargento Gildo Assis.

Procedimentos

Uma ambulância conduziu os adolescentes com sinais de coma alcoólico ao atendimento hospitalar, enquanto o restante foi encaminhado para a 3°Delegacia Interativa de Polícia (DIP), onde foram realizados os procedimentos cabíveis. Os menores de idade devem responder por ato infracional.

O conselheiro tutelar ressalta ainda que o caso deve ser encaminhado ao Ministério Público do Estado do Amazonas ''Vamos pegar esses nomes todos e encaminhar para dar ciência ao órgão sobre essa situação, tendo em vista que não é a primeira vez”, explica o conselheiro tutelar.

Outra festa clandestina em uma casa de shows que preocupou as autoridades ocorreu no mês de julho, quando cerca de 30 adolescentes foram levados à delegacia por frequentar uma o local com drogas e bebidas alcoólicas. Também houve registro de menores de idade em coma alcoólico na ocorrência.

