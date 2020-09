Vídeo: comerciante é morto e tem corpo jogado em rio de Anamã, no AM

O comerciante era conhecido no município e muito querido | Foto: Reprodução

Manaus - O comerciante Valdemir dos Santos Bastos, de 63 anos, popularmente conhecido como "Arigó Bastos", foi encontrado morto na segunda-feira (7) no município de Anamã, distante 209 quilômetros de Manaus. Ele teve o corpo localizado boiando próximo ao flutuante onde dormia.

Segundo informações dos policiais militares do 3° Grupamento da Polícia Militar (GPM), foram encontrados vestígios de sangue no flutuante de Valdemir. O empresário foi encontrado boiando na Ressaca do Juariá. Ele estava amarrado e com o rosto desfigurado após ser devorado por peixes.

Veja vídeo:

"Mataram meu primo", diz a mulher chorando no vídeo | Autor: Reprodução

A motivação do crime não foi divulgada. O comandante da ação relatou que duas pessoas estão envolvidas no crime. O primeiro suspeito estaria escondido na casa de parentes no bairro Esmeralda Mourão, mas não foi encontrado.

O segundo suspeito foi encontrado em casa, na Estrada Anamã-Cuia. Ele foi levado ao 81°Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde confessou ter participado do homicídio, juntamente com o outro homem apontado por populares de ter praticado o crime.

O homem detido foi transferido para o município de Manacapuru, onde se encontra à disposição da justiça.

Família pede justiça e esclarecimentos sobre o caso | Foto: Reprodução

Comoção

Familiares e amigos se manifestaram nas redes sociais pela morte do homem. "Nossa cidade de Anamã está de luto, pela perca de nosso grande amigo Arigó Bastos. Pedimos a Deus e as autoridades que se faça justiça".

Leia mais:

Festa clandestina com menores e drogas termina em delegacia no AM

Homem é morto por traficantes ao tentar defender filho em Vitória