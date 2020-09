Vídeo: Criminoso invade galeria e furta loja no Grande Vitória

A ação do suspeito foi filmada | Foto: Divulgação

Manaus - Uma galeria de um centro comercial localizado na avenida Iraque, no bairro Grande Vitória, na Zona Leste de Manaus, foi furtada na madrugada desta terça-feira (8), por volta das 3h10. Dois jovens estavam sondando a área há, pelo menos, duas horas antes do crime. Os criminosos aproveitaram a baixa movimentação da via para um deles invadir o local. A ação foi filmada por câmeras de segurança da área.

Nas imagens gravadas por volta das 01h05 da madrugada é possível ver um dos suspeitos observando as fechaduras das galerias. Já às 01h15, o criminoso volta acompanhado do comparsa e começa a forçar a porta. Eles não conseguem e vão embora. Sete minutos depois, uma viatura policial passa no lugar, faz a volta na rua e os policiais decidem descer. Moradores da área podem ter percebido a ação e denunciaram o caso à PM. Apesar da incursão, a viatura vai embora sem que os policiais prendam ninguém.

Polícia passa no local | Autor: Divulgação

Por volta das 3h15, cerca de duas horas depois. Um criminoso, vestindo outra camisa, consegue arrombar a porta e entra na galeria. Ele entra com um alicate grande e tenta cortar os cadeados dos boxes. Em seguida, ele sai pela pequena abertura. O homem vai até o lado externo, volta novamente, procura pela existência de câmeras e liga para alguém. Ele consegue entrar na galeria e furta objetos. Não há informações sobre o que foi levado do local.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil. As imagens das câmeras de segurança devem ajudar nas investigações.

Veja a ação completa do suspeito:

O suspeito utilizou um alicate para cortar cadeados | Autor: Divulgação

