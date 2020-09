Com jato d'água e pauladas, assaltantes são surpreendidos em Manaus

O caso aconteceu no sábado (5) | Foto: Divulgação

Manaus - Um casal de criminosos tentou cometer roubo na rua Tupiniquim, no bairro Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus, mas acabou se dando mal e foi agredido por moradores da área. O fato ocorreu na manhã de sábado (5), por volta das 9h09. Toda a ação foi filmada por câmeras de segurança da via pública e virou meme nas redes sociais. Isso porquê os moradores usaram pedações de madeira e até jato d'água para conter os bandidos.

No vídeo é possível visualizar o momento em que o casal chega em uma motocicleta e estaciona próximo a calçada. O homem desce do veículo e anda para o final da rua. A mulher fica na garupa esperando o comparsa. Passam-se alguns segundos e o suspeito aparece correndo, sendo perseguido por um morador do local. A vítima, que quase teve o celular roubado, segura um pedaço de madeira.

O suspeito ainda sobe na motocicleta e atira algo contra a vítima - que é ajudada por outros dois moradores. Revoltado, o homem acaba dando uma paulada na motocicleta. A ação faz com que o casal caia na calçada. Nessa hora, um idoso que estava lavando o pátio, joga água no casal ladrão para impedir a fuga.

O homem é agredido fisicamente, mas consegue levantar e é perseguido pelos moradores. Já a mulher levanta e sai correndo mais rápida que "Usain Bolt". Ela é xingada por moradores da área com várias palavras de baixo calão. A motocicleta fica jogada na via pública. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil .

Veja o vídeo da ação dos moradores contra o casal do crime:

Moradores reagiram e derrubaram o casal da motocicleta | Autor: Divulgação

