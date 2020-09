Assaltantes colidem carro com micro-ônibus durante fuga em Manaus

A ocorrência aconteceu na manhã desta quarta-feira (9) | Foto: Divulgação

Manaus - Três assaltantes colidirem o carro que estavam com um micro-ônibus durante fuga, na manhã desta quarta-feira (9), na avenida Chico Mendes, no bairro Novo Israel, Zona Norte de Manaus. Os suspeitos estavam realizando arrastões pela cidade. Um deles foi preso e os outros dois conseguiram fugir.

A guarnição da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi acionada, por volta das 5h40, pelas vítimas dos assaltantes. Segundo o tenente Ronaldo Azevedo, um dos suspeitos estava armado.

"A viatura da 18ª Cicom estava fazendo patrulhamento de rotina no bairro Santo Antônio e, ao passar por uma parada de ônibus, se deparou com com as vítimas do arrastão. Os PMs foram informados que os criminosos estavam em um veículo, modelo Ford Ka branco, e que um dos criminosos estava com um revólver calibre 38", disse o tenente.

Uma das vítimas do roubo é o vigilante Samuel William, de 22 anos, que teve o telefone celular levado pelos suspeitos enquanto aguardava o transporte público, em um ponto de ônibus na avenida Chico Mendes.

Material recuperado pelos policiais | Foto: Yasmin Feitosa

"Eles chegaram por volta das 5h40 da manhã em um carro Ford Ka. Um deles desceu do carro apontando a arma na minha direção e anunciando o assalto. Ele levou bolsas, documentos, dinheiro e cartões de crédito. Não demorou nem um minuto e a polícia já apareceu", conta a vítima.

O criminoso agiu com violência e chegou a ameaçar o vigilante. "Isso aqui é um assalto, não é brincadeira, se não passar teus bens tu vai levar um tiro", disse o criminoso ao rapaz. No momento do assalto, conforme Samuel, tinha umas 10 pessoas na parada.

Acidente e fuga

O trio, segundo a polícia, havia feito dois assaltos no Colônia Santo Antônio e Novo Israel, onde acabaram sendo surpreendidos pela polícia.

Material roubado pelo trio | Foto: Yasmin Feitosa

"Durante a fuga, em uma curva, eles perderam o controle e colidiram com um ônibus. Um deles foi preso e os outros conseguiram fugir. Eram três criminosos e o veículo se encontrava com a placa adulterada. Segundo o que foi preso, o veículo pertencia a um deles", explicou o tenente Ronaldo Azevedo

O suspeito preso sofreu ferimentos e foi encaminhado para atendimento médico no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Galiléia. Após receber alta, ele deve ser levado para a delegacia.

Material recuperado

Dentre os pertences recuperados estão 13 telefones celulares, três bolsas e seis mochilas. Também foram apreendidos dinheiro e um revólver calibre 38, arma utilizada para fazer os arrastões.

Todo o material foi levado para o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e está à disposição para ser reconhecido pelas vítimas dos roubos.

Leia mais:

Dois são esfaqueados em briga dentro de carro na Zona Leste

Com jato d'água e pauladas, assaltantes são surpreendidos em Manaus