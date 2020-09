Idoso é assassinado a facadas no AM e criminosos são presos

Anamã - O idoso Valdemir dos Santos Neto, que tinha 64 anos, foi brutalmente assassinado a facadas na última segunda-feira (7), durante uma tentativa de assalto. O crime ocorreu no flutuante onde ele morava, localizado em Anamã (distante 165 quilômetros de Manaus).

De acordo com os policiais do 3°Grupamento de Polícia Militar (GPM), os criminosos teriam ido até o local para roubar dinheiro, mas não encontraram e decidiram matar a vítima a golpes de faca. Logo em seguida, eles atiraram o corpo do idoso no rio.

Ainda no dia do crime, o primeiro suspeito foi preso e confessou a participação do comparsa. A polícia iniciou várias buscas em áreas de mata e nos flutuantes da área.

Na noite de terça-feira (8), por volta das 23h30, as equipes receberam uma denúncia de que o suspeito estava em um flutuante. Ele foi preso e conduzido à Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Manacapuru.

A dupla confessou o crime e irá responder à Justiça pelo latrocínio do idoso. Eles permanecem na carceragem da unidade policial.

