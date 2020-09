Adolescente de 15 anos desaparece do município de Manacapuru

Manaus - Jeiciane Tavares da Costa, de 15 anos, desapareceu desde o dia 22 de agosto deste ano do município de Manacapuru. Familiares e amigos da cidade da ciranda, que fica a 68 quilômetros de distância de Manaus em linha reta, buscam informações sobre a menor.

O caso já está sobre os cuidados da polícia do município e da capital. Segundo a delegada Roberta Merly, titular da unidade policial de Manacapuru, a adolescente deu entrada em uma casa de acolhimento da região no dia 21 de agosto. Nos dias seguintes, as equipes de funcionários do abrigo identificaram que Jeiciane havia fugido.

Ainda de acordo com a polícia, a adolescente tem problemas de relacionamentos com a família e por isso tende a ter um comportamento mais agressivo dependendo das circunstâncias.

Informações

Quem tiver informações sobre o paradeiro de Jeiciane deve entrar em contato com a delegacia de Manacapuru pelo número (92) 98431-0210 (Whatsapp), ou com o Conselho Tutelar do município no (92) 99388-1610. Ou ainda qualquer notícia pode ser repassadas pelo Disque-Polícia, o número 190 da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM).

Leia Mais:

Idoso é assassinado a facadas AM e criminosos são presos

Rocam prende nove pessoas e seis armas de fogo em Manaus