Motorista de App é assaltado e dois criminosos acabam detidos

Manaus - Um motorista de aplicativo, que não teve o nome revelado pela polícia, foi preso na tarde desta quarta-feira (9), às 15h20, na Zona Norte de Manaus. Dois dos criminosos foram detidos no bairro Santa Etelvina.

Conforme a Polícia Militar, o motorista de App pegou os dois passageiros no bairro Centro, na Zona Sul de Manaus e quando eles chegaram na avenida Arquiteto José Henrique, no Santa Etelvina, mostraram a arma de fogo e anunciaram o assalto.

A vítima foi abandonada em via pública e pediu ajuda de um motorista que acabou perseguindo os suspeitos junto com ele. No caminho, eles encontraram uma viatura e os suspeitos sem perceberem que estavam sendo perseguidos desceram do carro para assaltar uma padaria na avenida Sete de Maio, no Santa Etelvina.

Um suspeito que estava armado percebeu a chegada da viatura e fugiu a pé. Já um adolescente de 17 anos fugiu com o carro e os policiais iniciaram uma perseguição.

O jovem só parou quando a Polícia Militar deu cinco tiros nos pneus dos carros. Ele acabou sendo detido na rodovia estadual AM-010.

Posteriormente, a equipe da Rocam Motos prendeu um outro suspeito com um revólver calibre 22 e três munições intactas. Ele foi identificado como Ramon Batista Picoli, de 19 anos.

Os suspeitos foram apresentados no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde irá ficar à disposição da Justiça.

