’Amigas do tráfico’ são presas vendendo drogas no Coroado

Material apreendido durante a ocorrência | Foto: Divulgação

Manaus - Duas amigas, entre elas uma adolescente, foram presas na tarde desta quarta-feira (9), na Zona Leste de Manaus. Segundo a Polícia Militar , elas atuavam juntas no tráfico de drogas no beco União, bairro Coroado. As suspeitas não tiveram as idades divulgadas.

A equipe da 11ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) recebeu uma denúncia informando que as duas estavam comercializando drogas na localidade. Ao fazer patrulhamento, os policiais avistaram as amigas em atitude suspeita.

Policiais femininas foram acionadas para fazerem a revista nas suspeitas. Nas bolsas que elas usavam foram encontradas 29 trouxinhas de possivelmente maconha; 63 trouxinhas de possivelmente Oxi; uma porção de aproximadamente 30g de possivelmente cocaína; 30 pinos vazios; R$ 120,00 em espécie; dois relógios; um aparelho celular; duas bolsas e uma mochila com roupas.

As duas foram detidas e juntamente com a materialidade ilícita foram encaminhadas ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro Tancredo Neves, onde a maior de idade foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e corrupção de menor.

A adolescente foi levada à Delegacia de Apuração de Atos Inflacionais (Deaai) onde deve passar por medidas socioeducativas.

