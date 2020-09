Idoso é baleado durante assalto a linha de ônibus 640, em Manaus

O crime aconteceu na noite desta quarta-feira (9) | Foto: Reprodução

Manaus - Um assalto ao ônibus da linha 640 do transporte coletivo urbano quase terminou em tragédia na noite desta quarta-feira (9), na avenida Max Teixeira, na Zona Centro-Sul de Manaus. Um idoso foi baleado durante a ação de quatro criminosos, que estavam armados e 'tocaram o terror' nos passageiros, cobrador e motorista. A vítima foi socorrida pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada a um hospital na capital.

De acordo com o motorista do ônibus coletivo , a ação dos criminosos foi violenta e um deles atirou na direção dele, mas a bala acabou atingindo o idoso que estava em uma das cadeiras da frente.

"Já fui assaltado mais de 20 vezes e, até agora, a polícia não resolveu nenhum caso. Isso é um descaso com o trabalhador", declarou o homem.

Os suspeitos fugiram por uma área de mata nas proximidades de um armazém situado naquela mesma via. O tenente Adailson da 12ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) pediu para a população passar informações sobre os suspeitos. Você pode entrar em contato com a polícia por meio do número: (92) 98842-1622.

"Rapidamente nos deslocamos até o local, mas infelizmente já tinha acontecido. Continuamos com o nosso trabalho, sempre dando respostas à população e contamos com o apoio de todos para retirar esses criminosos de circulação", destacou.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil . Não há informações sobre o estado de saúde do idoso.

