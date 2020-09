Mais de oito toneladas de pirarucu são apreendidas em barco no AM

Carregamento estava na parte inferior do barco | Foto: Divulgação/SSP-AM

Coari (AM) - Um carregamento de 8,3 toneladas de pirarucu foi apreendido durante uma fiscalização da Base Fluvial Arpão, na noite da última terça-feira (8) em Coari, interior do Amazonas. Além do pescado ilegal, também foram encontrados 300 kg de carne de jacaré. O proprietário da embarcação pagou fiança e foi liberado.

A apreensão foi realizada por volta das 22h, quando os policiais da Base Arpão realizaram fiscalização à embarcação "Deysy Regina". Durante as buscas, o material foi localizado na parte inferior do barco e está avaliado em R$ 163 mil.

O dono do barco foi detido pelas equipes policiais e vai responder por crime ambiental. Ele pagou uma fiança no valor de R$ 8.350, e vai responder em liberdade. A pena para o crime é de até três anos de detenção.

Espécies ameaçadas

Considerado o maior peixe de escamas de água doce do mundo, o pirarucu tem a pesca proibida o ano inteiro pela Lei do Defeso. O comércio é permitido somente com licenciamento ambiental concedido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Já o comércio de carne de Jacaré não é permitido no Brasil desde 1967.

A Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998) proíbe matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a permissão, licença ou autorização da autoridade competente. A multa é de R$ 5 mil por unidade apreendida, segundo o Ibama.

