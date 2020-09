Dupla assalta mulheres em parada na Zona Sul e um deles apanha

Material apreendido na ação policial | Foto: Divulgação

Manaus - Duas mulheres foram abordadas por uma dupla de criminosos e assaltadas na tarde desta quinta-feira (10), por volta das 13h15, na avenida Sete de Setembro, no bairro Centro, na Zona Sul de Manaus. Moradores da área ficaram revoltados, perseguiram os criminosos e agrediram um deles fisicamente.

De acordo com a equipe da 2ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a equipe policial se deparou com um dos criminosos correndo pela avenida Lourenço da Silva Braga, no bairro Cachoeirinha, naquela mesma zona. Foi constatado que se tratava de um adolescente de 16 anos e ele foi apreendido pela polícia. O comparsa dele Guilherme Martins, de 20 anos, foi alcançado e agredido fisicamente .

Com a dupla, os policiais militares recuperaram a bolsa de uma das vítimas e um aparelho celular. Eles estavam usando uma arma de fogo falsa. Após Guilherme receber atendimento médico no Serviço de Pronto-Atendimento do bairro Colônia Oliveira Machado, o caso foi apresentado no 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Leia Mais

Vídeo: Assaltante do bairro Santa Luzia é castigado e apanha de facção

Com jato d'água e pauladas, assaltantes são surpreendidos em Manaus