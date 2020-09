Assaltante se passa por mendigo para roubar vítima em bairro de Manaus

Manaus- Um homem, que preferiu anonimato, de 44 anos, sofreu uma tentativa de roubo na manhã desta sexta-feira (11), quando saía para trabalhar na rua Enéias Barreto Tomé, na Comunidade José Bonifácio, na Zona Norte de Manaus.

De acordo com informações da vítima, o caso ocorreu às 05h50, quando ela saía para trabalhar. "Eu me deparei com o homem na frente de casa, pedi que saísse e quando puxei meu telefone ele veio para cima de mim, tentou pegar e em seguida tentou correr, mas eu o alcancei e começou uma luta corporal", disse a vítima.

O homem acabou lutando pelo aparelho celular e acionou os policiais da 18° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), sobre a tentativa de roubo que sofreu.

De acordo com informações de um Policial Militar, que atendeu a ocorrência, o suspeito alegou não lembrar da situação. "Ele fala que não lembra o que estava fazendo, pois tinha passado a noite bebendo e ficou fora de si. E diz ainda que quando voltou ao normal já estava mobilizado pela vítima", disse o policial.

Vítima lutou com o assaltante para recuperar o celular | Foto: Bianca Ribeiro

Ainda segundo o policial, o suspeito de 24 anos, afirmou que estava no bairro do Manoa, ingerindo bebidas alcoólicas e não lembra como chegou até a residência da vítima.



O caso está sendo apresentado no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP). E segundo informações da polícia, o suspeito pode responder por tentativa de roubo ou lesão corporal.

Leia Mais