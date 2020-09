Mulher diz ter sido agredida por companheiro e irmã em Manaus

Manaus- Uma mulher identificada como Maria Antônia Almeida, 39, registrou um Boletim de Ocorrência (BO) em que acusa o companheiro e a própria irmã de agressão na manhã desta sexta-feira (11). O fato ocorreu em sua residência, localizada na rua São Lucas, no bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus.

Desesperada, a mulher relatou em prantos para a imprensa que sofreu as agressões. "Eu tenho 14 anos com ele, um relacionamento infernal, eu fui agredida por ele e minha irmã, e não é a primeira vez que ele faz isso comigo, em outra situação eu cheguei a ter um corte no lábio", disse a vítima.

De acordo com os relatos de Maria, mãe de três filhos com o acusado, sua própria irmã afirma ter dúvidas sobre a real paternidade das crianças. "Eu tento três filhos com ele de 13, 10 e 4 anos, são todos os filhos dele e ambos dizem que não é, mas eu vou provar com teste de DNA", disse a mulher.

A vítima estava muito abalada, sem sandálias e com ferimentos na região da perna e rosto. O caso foi apresentado no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP) e a mesma foi encaminhada por uma viatura para realizar o exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML).





