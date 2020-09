Pai tenta agredir filha com terçado e é preso no município de Codajás

| Foto: Reprodução

Codajás- Um pai, que não teve a identidade revelada, foi preso ao tentar agredir a filha com um terçado no município de Codajás (distante a 240 quilômetros de distância de Manaus).

Após denúncias anônimas, a Polícia Militar e o Conselho Tutelar da cidade foram até a casa para averiguar as informações. Quando chegaram ao local, as autoridades identificaram que o homem estava embriagado e com o terçado na mão.

O caso aconteceu nesta sexta-feira (11), no bairro Grande Vitória. A vítima é a filha mais velha de quatro irmãos. Segundo a polícia, as crianças estavam visivelmente amedrontadas e cansadas após correr muito.

As testemunhas disseram que o homem entrou furioso e bêbado pela casa querendo agredir a filha com um terçado, enquanto os filhos menores correram para pedir ajuda.

As crianças estão sob o cuidado do Conselho Tutelar do município e o pai foi preso em flagrante pela Polícia Militar. O homem foi encaminhado ao 78º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde deve permanecer no aguardo da decisão judicial.

