30 adolescentes são apreendidos em festa clandestina, em Manaus

Manaus - Trinta adolescentes foram apreendidos em uma festa clandestina realizada na madrugada deste sábado (12) no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste da capital. Segundo a polícia, os jovens consumiam bebidas alcoólicas no local do evento, promovido por uma mulher de 26 anos, que foi detida.

Policiais receberam diversas denúncias, por volta de 1h, sobre uma festa clandestina denominada “Buteco do Chefinho”, que estaria sendo realizada nos altos de um mercadinho localizado na Rua Tapajós e onde haveriam muitos adolescentes consumindo bebidas alcoólicas.

Ao chegar no referido endereço, os policiais constataram a veracidade da denúncia, encontrando de fato muitos adolescentes e som alto. A responsável pela festa, que estava no local, não apresentou qualquer autorização para realização da mesma e foi detida, sendo conduzida, juntamente com os adolescentes, à Delegacia Especializada em Proteção a Criança e ao Adolescente (Depca) para os procedimentos legais.

