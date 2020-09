Suposto assaltante conhecido como 'Pia' é preso no Amazonas

"Pia", segundo a polícia, integra uma quadrilha de assaltantes | Foto: Divulgação/Polícia Militar

Coari (AM) - Um homem suspeito de realizar uma série de assaltos no município de Coari (distante a 363 quilômetros de Manaus) foi preso na tarde de sábado (12), após por suspeita de roubar R$ 4 mil e um aparelho celular de uma vendedora de passagens no porto da cidade. Conhecido como ''Pia'', o suspeito é apontado pela polícia como membros de uma quadrilha de assaltantes.

Os roubos eram realizados com apoio de uma motocicleta modelo Pop de cor vermelha, sem placa. Para despistar as autoridades, a quadrilha mudava as características do automóvel e trocava de roupa a cada crime.

Durante as investigações, a polícia identificou que, entre um roubo realizado no bairro Liberdade e outro no porto de Coari, os criminosos trocaram até o aro da motocicleta para não ser identificados. O principal alvo da quadrilha eram vítimas com cordões de ouro e outros pertences de aparente valor.

Buscas

As ações da quadrilha foram flagradas através de câmeras de monitoramento do Centro Integrado de Operações de Segurança (CIOPS) de Coari. Uma equipe de policias militares foi encaminhada para realizar buscas e conseguiu capturar um dos suspeitos no beco Tenente Holanda.

O homem, conhecido como ''Pia'', confessou os roubos durante entrevista policial. Outros membros da quadrilha, identificados como ''Felipe Mambira'', ''Peixe Boi'' e ''Thiaguinho'', também foram identificados nos assaltos.

''Thiaguinho'' foi apontado como o responsável como guardar a motocicleta utilizada nos crimes. Os policiais foram até a residência do suspeito, mas o homem conseguiu fugir do local. Lá as equipes encontraram a moto usada nos roubos, um jogo de aros de motocicleta, aparelhos celulares, R$ 300, duas pedras de pasta base de cocaína e uma mochila.

As armas usadas nos roubos não foram localizadas. O único suspeito preso na ação, identificado como "Pia", foi conduzido para a 10ª Delegacia Interativa de Polícia de Coari.

