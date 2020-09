Homem é morto a tiros em beco no bairro da Paz, em Manaus

Populares relataram que vítima morava no bairro | Foto: Rogério Barros

Manaus - Oswaldo Colares Ribeiro, de 36 anos, foi morto na tarde deste domingo (13) com quatro tiros, em um beco situado na Rua Iracema, bairro da Paz, Zona Centro-Oeste da capital.

Populares informaram que a vítima morava no bairro e era usuária de drogas. De acordo com a 17ª Companhia Interativa Comunitária (CICOM), pelo menos um homem realizou os disparos - efetuados no beco Samambaia - e fugiu do local em seguida. O criminoso teria feito uma cobrança, que a vítima não atendeu.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para realizar a remoção do corpo e o crime deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

