Criança é estuprada pelo namorado do tio em Manaus

O crime foi registrado na DEPCA | Foto: Divulgação

Manaus - Uma criança de 12 anos foi vítima de estupro, no quilômetro 7 do ramal do Pau Rosa, na BR 174, zona rural de Manaus, na manhã de domingo (13). O suspeito é o companheiro do tio da vítima, que foi detido por moradores do local até a chegada da polícia.

O homem afirmava estar ‘’apaixonado’’ pela criança e já havia realizado outras aproximações com a vítima. A família notou que a menina era constantemente abordada pelo criminoso, mas o crime só foi confirmado pelo tio neste domingo, após flagrar uma tentativa de estupro.

Na ocasião, o criminoso levou a menina até ao banheiro da casa, onde ela morava, e tentou beijá-la e tocar as partes íntimas da criança. Segundo a própria vítima, ele já a beijou a força em outras ocasiões e o assédio era constante.

"A criança relatou que ele chegou a realizar penetração em outras ocasiões e diversas vezes ele a tocava inapropriadamente", afirmou o delegado.

Ao flagrar o crime, o tio da vítima alertou os familiares e vizinhos detiveram o suspeito até a chegada de uma equipe da Polícia Militar, que encaminhou os envolvidos até a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).

O homem foi preso em flagrante, sem direito à fiança e ficará à disposição da justiça. A criança foi encaminhada ao Serviço de Atendimento às Vítimas de Violência Sexual, onde receberá acompanhamento psicossocial, e deve passar por exames para confirmar o crime.









Leia mais:

Homem é preso após tentar matar mulher na frente do filho, em Manaus

Após roubar micro-ônibus, suspeito é perseguido e agredido em Manaus

30 adolescentes são apreendidos em festa clandestina, em Manaus