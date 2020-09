Homem é torturado até a morte e corpo é desovado em ramal na AM-010

O corpo foi jogado próximo a pista | Foto: Divulgação

Manaus - Com sinais de tortura, o corpo de um homem foi encontrado na manhã desta segunda-feira (14), no ramal Bons Amigos, Km 26 da AM-010. O homem estava enrolado e amarrado em uma lona azul.



De acordo com informações da guarnição da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o homem foi localizado por populares que passavam na região.

"Foi deixado lá pela madrugada e estava com sinais de tortura, provavelmente pode ser uma execução por acerto de contas. Ele aparentava ter 30 anos", disse um policial militar da 26ª Cicom.

Instituto de Criminalística (IC), juntamente com o Departamento de Polícia Técnica Científica (DPTC), foram acionados para realizar a perícia no local do crime. Nenhum documento foi encontrado com a vítima.

Bilhete

Conforme informações de testemunhas, um bilhete escrito "Estuprador não tem vez" foi encontrado ao lado do corpo, deixando a entender que o homem era supostamente estuprador e teria sido morto por vingança. A polícia não quis falar sobre o assunto e nem deixou fotografar o material.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e deve permanecer na sede do IML aguardando a identificação de familiares. O crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

