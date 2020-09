Dupla suspeita de homicídio é presa em Presidente Figueiredo

Presidente Figueiredo- Dois homens foram presos por homicídio em Presidente Figueiredo. A cidade conhecida pelo cupuaçu e pelo turismo de belezas naturais, localizada a 117 quilômetros de distância de Manaus, foi palco de uma cena de horror. Uma pessoa foi morta a pauladas no Km 01 do Ramal do Cigano. Os suspeitos cometeram este crime neste domingo (13) e no mesmo dia foram presos.

Após denúncias do assassinato, os policiais militares da 7ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) conseguiram chegar ao local e confirmaram um cadáver no lugar. Ao que tudo indica esta pessoa foi morta a pauladas e não há informações sobre a identidade dessa vítima. Em seguida, depois de terem as características físicas descritas por moradores da região, uma busca pela dupla começou.

Os homens foram encontrados na saída de acesso para a rodovia federal BR-174 (Manaus-Boa Vista), em um veículo do modelo Ford Fiesta , de cor azul, placa JXU-2726, em atitude suspeita. O automóvel foi parado pela equipe policial, e um dos homens estava sujo de sangue.

Desfecho

Os dois foram presos, conduzidos e apresentados na 37° Delegacia Interativa de Polícia (DIP) para as devidas providências legais. A dupla não soube dizer o porquê de terem matado a vítima.

