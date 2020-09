Baleado e esfaqueado dão entrada no HPS Platão Araújo

As vítimas procuraram a emergência do HPS Platão Araújo | Foto: Arquivo/ET

Manaus - O Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo , localizado na Zona Leste de Manaus, teve duas entradas violentas nesta segunda-feira (14). Um baleado e um esfaqueado foram encaminhados à unidade hospitalar. As ocorrências foram registradas pela Polícia Militar.

De acordo com o relatório, por volta das 9h, Jhonatan G. M, de 20 anos, deu entrada com um disparo de arma de fogo que atingiu o ombro direito dele. A vítima relatou que foi perseguida por criminosos em um veículo de cor preta e acabou baleado. O caso aconteceu no conjunto Cidadão, nas proximidades do conjunto Canaranas, na Zona Norte de Manaus.

No entanto, ele não falou para a polícia o motivo pelo qual foi perseguido. O jovem passou por cirurgia e não há informações sobre o estado de saúde dele .

Já por volta das 10h50, Samuel D. S. C, de 34 anos, deu entrada com dois golpes de arma branca. O fato aconteceu na casa dele na rua das Palmeiras, no bairro São José Operário, na Zona Leste de Manaus. A vítima relatou que as perfurações foram causadas pela própria companheira, de forma acidental.

O homem também recebeu os cuidados médicos e ficou em observação. Os casos devem ser apurados pela Polícia Civil .

