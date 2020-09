'Casal do tráfico' é preso em casa no conjunto Ouro Verde

Material apreendido na ação policial | Foto: Divulgação

Manaus - O casal Theomara Anys Mendonça de Santana, de 37 anos, e Wallace Pereira da Silva, de 25 anos, foi preso na tarde desta segunda-feira (14), na rua Uirapuru, do conjunto Ouro Verde, no bairro Coroado, na Zona Leste de Manaus. A dupla estava traficando drogas e foi denunciada por pessoas que passavam pela área.

De acordo com o delegado Henrique Brasil, titular do 23° Distrito Integrado de Polícia (DIP), as equipes estavam em diligências em busca de uma arma de fogo utilizada em assaltos cometidos na Zona Centro-Sul de Manaus, quando receberam informações que na casa do casal havia intensa movimentação do tráfico de drogas .

"As informações davam conta que a proprietária dessa casa também é dona de um bar e mantinha o estabelecimento apenas como 'fachada' para o tráfico. Nossa equipe fez as buscas na casa e encontrou no quarto algumas porções de drogas. O companheiro da dona da casa também estava no local e foi constatado que os dois traficavam juntos. Um ajudava ao outro. Eles receberam voz de prisão em flagrante", explicou o delegado.

O casal não tinha passagem pela polícia e foi apresentado no 23° DIP, para os procedimentos cabíveis. Eles devem passar por audiência de custódia e irão ficar à disposição da Justiça.

