Homem é preso após beijar à força criança de 10 anos, em Manaus

O caso foi apresentado na Depca | Foto: Erlon Rodrigues/PC-AM

Manaus - Um homem, identificado como Ernildo, de 45 anos, foi preso na tarde desta segunda-feira (14) após beijar à força a vizinha dele, uma criança de 10 anos. O fato aconteceu na invasão da Nasal, bairro Colônia Antônio Aleixo, Zona Leste de Manaus.

A menina relatou à Polícia Militar que Ernildo foi até a sua casa e perguntou se ela estava sozinha. Ao confirmar para o homem que ninguém estava na residência, ela foi agarrada à força.

Após a repercussão do caso, um primo da vítima foi de motocicleta até o quartel da 28ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) onde acionou a equipe policial.

“O suspeito invadiu o imóvel, pegou no rosto da vítima com as duas mãos e a beijou. Logo a vítima conseguiu empurrar o suspeito e correu para a casa de outra vizinha, onde conseguiu pedir socorro”, explicou o supervisor de área da 28ª Cicom, que atendeu a ocorrência .

O suspeito negou o crime à Polícia Militar. Ele foi conduzido até à Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) , onde foi autuado por tentativa de estupro de vulnerável.

Veja a reportagem na delegacia:

