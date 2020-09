Homem é baleado durante arrastão em ônibus da linha 320, em Manaus

Manaus - Durante um arrastão no ônibus coletivo da linha 320, um homem foi baleado na região da coxa direita. Identificada até o momento apenas como Robson, de 41 anos, a vítima precisou ser socorrida e encaminhada a uma unidade de saúde. O caso aconteceu na manhã desta segunda-feira (14), na avenida Torquato Tapajós, no sentido Bairro/Centro, bairro Tarumã, zona Oeste de Manaus.

De acordo com testemunhas, uma dupla armada entrou no coletivo anunciando assalto e rendeu a todos. Eles ordenaram que o motorista mudasse o trajeto e que não avisasse ninguém sobre o que estava acontecendo. A caminho da avenida do Turismo, o ônibus seguiu sem o condutor imaginar qual seria a próxima parada.

Ninguém soube dizer se este homem reagiu ou se esboçou algum sinal de reação, mas um dos homens atirou na perna de Robson. Depois de atingir a vítima, eles correram e seguiram em direção a uma área verde, de mata fechada. Eles levaram toda a renda do ônibus e os pertences dos passageiros.

Desfecho

O motorista e cobrador registraram um Boletim de Ocorrência no 20° Distrito Integrado de Polícia (DIP). A vítima baleada foi conduzida dentro do ônibus para o hospital e, de acordo com informações extras oficiais, o estado de saúde dele é estável. A dupla de assaltante permanece foragida.

