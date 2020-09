Dupla suspeita de usar carro alugado em assaltos é presa em Manaus

Diversos pertences foram recuperados pela polícia | Foto: Yasmin Feitosa

Manaus - Uma dupla foi presa no manhã da última segunda-feira (14), por suspeita de cometer vários assaltos em bairros da Zona Sul da capital. De acordo com a polícia, Sanderson Silva Assis, de 20 anos, e Thiago Sidney Ramos da Silva, de 22, utilizavam um veículo alugado para efetuar os roubos. Com eles, foram apreendidos celulares, bolsas, carteiras e chaves de carros. As informações foram divulgadas nesta terça-feira (15).

Segundo o delegado Henrique Brasil - do 23°Distrito Integrado de Polícia (DIP) - as investigações começaram após o registro de várias denúncias.

"Ontem pela manhã iniciamos o nosso trabalho com três vítimas, que chegaram sequencialmente aqui na delegacia. Todas relataram que haviam sido roubadas por uma dupla que estava em um carro Gol da cor vermelha", disse Brasil.

Investigação

Brasil afirmou que a dupla começou os assaltos no Zona Centro-Sul. "O primeiro roubo aconteceu às 6h50 da manhã e o último foi às 7h. Em depoimento, eles disseram que saíram para roubar iniciando a empreitada criminosa no bairro do Japiim, Petrópolis, Aleixo e, por último, no Parque 10", explicou.

Ainda segundo o delegado, o carro utilizado pela dupla foi identificado por meio de câmeras de segurança instaladas próximas aos locais dos roubos.

"Conseguimos identificar a placa do veículo. Era uma 'placa quente' e foi possível que a gente chegasse no proprietário do carro. Com isso, descobrimos que o carro estava alugado para uma pessoa, que o filho do proprietário havia indicado (...) O veículo estava três ruas após o endereço do proprietário e nossa equipe fez a abordagem", pontuou.

Pertences recuperados

Com a dupla, foram apreendidos 16 celulares, bolsas, carteiras, além de chaves de veículos das vítimas. Henrique Brasil disse ainda que a arma usadas nos roubos - um revólver calibre 38 - não foi localizada. Em depoimento, os suspeitos informaram que o armamento era emprestado de outra pessoa.

Sanderson Assis e Thiago da Silva foram encaminhados para a Central de Recebimento e Triagem (CRT), após os procedimentos na delegacia. Ambos já possuem passagem por roubo.

