Vídeo: Homem furta desodorantes em drogaria na avenida Brasil

Manaus - Estão cada vez mais comuns os registros de furtos em estabelecimentos comerciais da capital. Mesmo com a presença de funcionários e de câmeras de segurança nos locais, os suspeitos não têm se inibido e continuam cometendo os delitos. Desta vez, mais uma ação foi flagrada em uma drogaria localizada no bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus.

Nas imagens é possível observar o momento em que o suspeito chega à farmácia e se abaixa ao lado de uma das prateleiras. Uma funcionária passa próximo, o criminoso disfarça e começa a recolher desodorantes. Ele esconde os produtos do furto embaixo da camisa e se levanta rápido para que ninguém perceba a ação criminosa .

De forma calma, ele deixa o estabelecimento comercial como se nada tivesse acontecido. Os funcionários do lugar só perceberam a ação após consultarem as filmagens. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil do Amazonas .

