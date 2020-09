Assaltante baleado por 'justiceiro' agoniza em rua de Manaus

Ainda com sinais vitais, ele foi conduzido para uma unidade de saúde da capital | Foto: Divulgação

Manaus - Um suspeito de assalto, não identificado, foi atingido com, pelo menos, três tiros na cabeça após uma ação criminosa frustrada na noite desta terça-feira (15). O homem acabou sendo surpreendido por um "justiceiro" após tentar roubar, junto com um comparsa, um mercadinho na avenida Irianeópolis, conjunto Francisca Mendes, no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

De acordo com a Polícia Militar, o comparsa fugiu em uma moto e abandonou o companheiro de crime ferido em via pública. Com o suspeito, a equipe da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) apreendeu uma arma de fogo falsa.

O homem baleado ficou agonizando na rua até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ainda com sinais vitais, ele foi conduzido para uma unidade de saúde da capital. O quadro clínico dele não foi divulgado.

O "justiceiro" não foi identificado. Ele fugiu do local após os disparos. A equipe da 6ª Cicom fez buscas pelo segundo criminoso, mas até a publicação desta matéria ele não havia sido localizado. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

