Assaltante é baleado em confronto com a polícia em bairro de Manaus

Manaus - Um assaltante, ainda não identificado, foi baleado na cabeça após trocar tiros com a polícia, na manhã desta quarta-feira (16), na Avenida Irianeópolis, no bairro Oswaldo Frota 1, na Zona Norte de Manaus. Um policial militar também ficou ferido, mas passa bem.

Segundo informações do tenente Leandro Tavares, da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o caso aconteceu por volta das 9h.

| Foto: Yasmin Feitosa

"Recebemos a informação que dois meliantes estavam em uma motocicleta realizando vários assaltos na região do Oswaldo Frota. As características repassadas é que um deles estava usando uma camisa do Brasil. A nossa guarnição, em patrulhamento, se deparou com eles no momento que estavam efetuando um assalto com uma arma apontada para uma das vítimas", disse o tenente.

Durante a ação, o cabo Wellington Coutinho, da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), acabou sendo atingido.

O policial foi baleado de raspão na perna | Foto: Yasmin Feitosa

"Durante a troca de tiros, um dos meliantes foi atingido. Infelizmente, um policial pegou um tiro de raspão na perna, mas passa bem. O assaltante, que foi baleado na cabeça foi encaminhado para um SPA", explicou o PM.

Violentos

Os criminosos, segundo o tenente, agiram com agressividade com as vítimas durante os assaltos. "Uma das vítimas está grávida e passou mal. Eles, conforme os relatos, agiram com certa agressividade, inclusive chegaram a agredir umas das pessoas”, conta tenente.

A polícia encontrou com o suspeito uma arma falsa | Foto: Yasmin Feitosa

Após a ação, a polícia encontrou com o criminoso uma arma falsa e três celulares roubados. O suspeito e o PM baleado foram levados para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) da Galiléia. O outro assaltante conseguiu fugir, possivelmente levando a arma usada na troca de tiros com os PMs.

Após receber atendimento médico, o suspeito será encaminhado para o 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

