Polícia acaba com festa de traficante 'PH' no Mauazinho

| Foto: Divulgação

Manaus - A polícia acabou com a festa de um traficante na madrugada desta quarta-feira (16), na rua Novo Horizonte, no bairro Mauazinho, Zona Leste de Manaus. Alexsandre da Silva, de 24 anos, conhecido como "PH", com armas e dinheiro.

A prisão aconteceu após policiais militares da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) receber uma denúncia, via WhatsApp, informando que um traficante estava realizando uma festa regada a muita droga e que no local também tinham pessoas armadas.

Na casa, a polícia prendeu "PH" e encontrou uma pistola modelo PT 57, calibre 7,65mm, duas munições calibre 32 intactas, 11 trouxinhas de cocaína, duas porções médias de cocaína, 15 trouxinhas de Oxi, trouxinhas e porções médias de supostamente maconha, além de R$158 e um aparelho celular.

De acordo com informações do relatório policial, o suspeito já possui passagem por tráfico de drogas.

O suspeito foi encaminhado para procedimentos cabíveis no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP) e está à disposição da justiça.

