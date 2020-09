Assaltante de ônibus é morto ao trocar tiros com a polícia em Manaus

Os suspeitos detidos foram levados para a sede da Deaai | Foto: Yasmin Feitosa

Manaus - Seis criminosos realizaram um assalto na linha 358 do transporte coletivo de Manaus e, durante fuga, dois foram apreendidos e um acabou morto ao atirar contra a polícia na avenida Torquato Tapajós, no sentido bairro/Centro, Zona Norte da cidade.

Segundo o funcionário de uma loja de eletrodomésticos, que preferiu anonimato, a quadrilha agiu com bastante violência durante o assalto.

"Eu estava a caminho do trabalho quando eles entraram no ônibus utilizando uma arma. Um deles ficou me questionando se eu era da polícia, mas mesmo negando ele colocou a arma na minha cabeça e fez eu deitar no chão", explicou a vítima.

De acordo com o rapaz, os assaltantes desceram do ônibus e fugiram por uma região de mata, próximo a um igarapé da avenida Torquato Tapajós.

Policiais da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados e fizeram buscas pela área de mata. Eles encontraram uma mochila e, logo em seguida, três dos suspeitos foram localizados.

Um estava armado e reagiu a abordagem policial. Em resposta ao ataque, os PMs atiraram e um dos assaltantes foi atingido. O suspeito ainda foi encaminhado com vida para atendimento médico no Hospital Delphina Rinaldi Abdel Aziz, mas não resistiu aos ferimentos e morreu minutos depois de dar entrada na unidade de saúde.

Os outros dois adolescentes, de 14 e 16 anos, foram levados para procedimentos na Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (DEAAI). Pelo menos cinco vítimas dos suspeitos compareceram na unidade policial e reconheceram a dupla. Os outros integrantes do bando conseguiram fugir.

