Família recebe ligação e acha corpo de jovem desaparecido em Manaus

Corpo foi encontrado enterrado em área de mata na Zona Leste

Manaus - O corpo do jovem César Santos da Silva, de 21 anos, foi encontrado enterrado em uma área de mata na tarde desta quarta-feira (16), na invasão Nova Vitória, Zona Leste da capital. Os próprios familiares localizaram Silva, depois de receberem uma ligação anônima que forneceu um ponto de referência próximo de onde o corpo estava enterrado.

De acordo com o tenente R. Martins, da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIP-Cães), os familiares procuraram a equipe policial pedindo apoio para a busca do corpo.

"Chegamos até essa área alagadiça de difícil acesso, onde o trabalho de locomoção é prejudicado. Dividimos a área e conseguimos encontrar o corpo. Escavamos a área e identificamos um dos membros da vítima", explicou.

Os familiares relataram que César da Silva estava desaparecido desde o dia 3 de setembro e apresentava surtos devido ao uso de drogas. Populares relataram que o jovem pode ter sido morto por estar incomodando traficantes da área.

Equipes da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) e Corpo de Bombeiros estiveram no local. As circunstâncias e motivação do crime devem ser investigadas.

