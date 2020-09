Corpo é encontrado sem cabeça em igarapé no Amazonas

O caso será investigado pela DIP de Envira | Foto: Divulgação

Envira - O corpo de Francisco Leandro da Silva, de 22 anos, conhecido como "Nego", foi encontrado decapitado na tarde desta quarta-feira (16), por volta de meio-dia, na margem direita do igarapé Preto, em Envira (distante 1205 quilômetros de linha reta de capital). A cabeça dele não foi encontrada.

De acordo com informações de uma fonte policial, um denunciante compareceu à delegacia e informou que, durante uma pescaria no igarapé preto, havia encontrado um corpo em decomposição . Os policiais se deslocaram até o local e realizaram uma varredura, no entanto a cabeça da vítima não foi localizada.

O cadáver foi resgatado e conduzido à unidade de saúde do município. A vítima tinha duas tatuagens no corpo com a descrição de dois nomes: Samara e Leandro. Os policiais receberam a informação que um morador do bairro Santa Rita, estava desaparecido desde a noite de sábado (12), e os familiares foram até o local e reconheceram a vítima pelas tatuagens.

No dia em que desapareceu, Francisco havia saído de casa acompanhado de um vizinho conhecido como Fábio e da esposa dele. O casal ainda não foi localizado.

O caso será investigado pela Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Envira e ainda não há informações sobre a motivação do crime e circunstâncias da morte.

