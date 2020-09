Laboratório de drogas é desativado em invasão na Zona Norte de Manaus

| Foto: Divulgação

Manaus - Após realizar a prisão de um homem, identificado como Adriano Pereira Pedrosa, de 31 anos, policiais do Comando de Policiamento de Área Norte (CPA-Norte) conseguiram encontrar e desarticular um laboratório de drogas na noite de quarta-feira (16). A ação aconteceu na invasão Nobre, localizada no bairro Santa Etelvina, na Zona Norte de Manaus.

Por volta das 19h, a equipe do CPA-Norte, em patrulhamento de rotina, recebeu a denúncia que havia uma grande comercialização de entorpecentes naquela comunidade. Ao se aproximarem de um barraco de madeira avistaram três suspeitos, dois deles conseguiram correr com a chegada da viatura. Já Adriano não conseguiu escapar.

"A primeira abordagem foi no ponto onde o trio vendia as drogas. Um deles se atrapalhou na fuga e foi capturado. Fazendo buscas no terreno sentimos um forte odor de substâncias, no fundo havia outro barraco, onde funcionava o laboratório”, explicou o sargento Salvador, do CPA-Norte.

| Foto: Divulgação

Dentro do imóvel havia dezenas de trouxinhas de drogas, que estavam sendo preparados para serem embaladas. No local também foram encontradas munições de diversos calibres.

Todos os entorpecentes e materiais ilícitos foram apreendidos. Adriano foi encaminhado ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde deve ficar à disposição da Justiça.

