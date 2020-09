Operação prende suspeitos de homicídios, estupros e roubos em Manaus

Manaus - Uma operação da polícia denominada "Sentinela" prendeu 11 pessoas por diversos crimes, que ocorreram nas zonas Leste, Norte e Oeste de Manaus. A polícia falou sobre ação na manhã desta quinta-feira (17). As prisões ocorreram em bairros da Zona Oeste de Manaus.

De acordo com o delegado Alessandro Albino, do Departamento de Polícia Metropolitana (DPM), a ação foi feita ao longo desta semana.

"Essa operação da Zona Oeste, comandada pelo delegado Rodrigo, teve início na segunda-feira com os cumprimentos de alguns mandados de prisão. Hoje, no final da operação, que foram cumpridos mandados de busca e conseguimos lograr êxito em alguns, totalizado 11 presos. É uma operação que pretende continuar em todas as zonas da cidade e vai acontecer periodicamente", explicou.

De acordo com o delegado Rodrigo Barreto, titular da 4° Seccional Oeste, foram presos suspeitos de estupros, homicídios, roubos, além de prisão por porte de ilegal de arma de fogo.

A maioria dos crimes, apesar das prisões acontecerem na Zona Oeste, não foi praticado nesta zona.

Ainda segundo Barreto, a operação deve seguir para efetuar mais prisões. "Quase todos eram por sentença condenatória e vão ficar à disposição da justiça, onde responderão pelos seus crimes. Pretendemos fazer trabalhos mais pontuais, pois o nosso objetivo é reduzir o crime principalmente no bairro da Compensa".

Prisões

Alex de Souza Cerdeira e Antônio Pedro Silva foram presos por crimes sexuais, além de Ednelson Silva e Joel Santo por estupro de vulnerável.

Também foram realizadas as prisões de Charles Júnior da Silva, Geandro de Souza e Sandro Abreu por roubo, além de Miquéias Rocha da Silva, por porte de arma de fogo.

Durante a ação, Izequel Pereira foi preso por homicídio e Wendel Keyser Franco por receptação e uso de documentos falsos.

De acordo com Barreto, durante a operação foi realizado um flagrante de Carlos Renato Ribeiro por tráfico de drogas e munições de fuzil.

"Conseguimos, durante mandado de busca, encontrar duas porções de cocaína e munições", finalizou.

Toda a operação teve apoio dos agentes da Delegacia Especializada em Capturas e Polinter (DECP), da Delegacia Especializada em Meio Ambiente (DEMA), e do 5°, 8°, 19°, 20° e 21° Distritos Integrados de Polícia (Dip`s).

Os suspeitos irão passar pelos devidos procedimentos cabíveis e ficarão à disposição da justiça na Central de Recebimento e Triagem (CRT).

