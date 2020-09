Autônomo condenado por estuprar criança de 11 anos é preso pela PC

A prisão foi feita por policiais civis da Depca | Foto: Erlon Rodrigues/PC-AM

Manaus - O autônomo Davi Souza Oliveira, de 50 anos, foi preso na manhã desta quinta-feira (17), por volta das 6h30, no loteamento João Paulo, na Zona Leste de Manaus. Ele foi condenado a mais de sete anos de reclusão por estuprar uma criança de 11 anos.

De acordo com a delegada Joyce Coelho, titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) , o crime ocorre em 2002, no entanto a denúncia só foi realizada dois anos depois. Desde aquela época, o acusado permaneceu foragido e os policiais constataram que nos anos de 2014 e 2015, ele também foi denunciado por estupro de vulnerável.

"Nesse caso pelo qual ele foi condenado, o crime foi cometido contra uma criança de 11 anos que é filha de uma pessoa da mesma igreja que o acusado frequentava. Ele se aproveitou da confiança dos familiares e de uma oportunidade que teve a sós com a criança para consumar o crime. Com a prisão dele, vamos apresentá-lo à Justiça e vamos poder dar continuidade a esses dois Inquéritos Policiais que estavam parados. O que chegou até nós, é que as duas outras vítimas era uma vizinha e a própria filha do autônomo", explicou Joyce.

Davi não resistiu à prisão e foi levado ao prédio da Depca, onde foram adotados os procedimentos cabíveis. Ele será conduzido à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde irá ficar à disposição da Justiça .

