Homem morre após ser atingido com paulada na cabeça em briga no AM

A vítima faleceu no HPS João Lúcio | Foto: Divulgação

Manaus - Wesley Junio Vasconcelos de Moraes, de 25 anos, morreu na quarta-feira (16), após ser atingido com uma paulada na cabeça durante uma briga no município de Anamã (distante 165 quilômetros em linha reta da capital). Ele ainda foi socorrido e encaminhado a uma unidade da capital, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com informações repassadas pela mãe da vítima, durante o registro do Boletim de Ocorrência (BO) no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), após o filho se envolver na confusão, na terça-feira (15), ele foi socorrido e encaminhado ao Pronto-Socorro de Manacapuru (distante 68 quilômetros de Manaus).

Na unidade de saúde foi constatada a necessidade de ele receber atendimento médico especializado devido à lesão na cabeça . O homem foi transferido ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste de Manaus, onde acabou não resistindo aos ferimentos. A motivação da briga e os autores do crime devem ser investigados pela Polícia Civil.

O corpo dele foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) .

