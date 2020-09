Adolescente é apreendido com motocicleta roubada na Zona Norte

Motocicleta recuperada pela PM | Foto: Divulgação/ PM

Manaus - Após denúncia anônima, um adolescente de 17 anos foi apreendido na manhã desta quinta-feira (17), no bairro Novo Aleixo, na Zona Norte de Manaus. Ele estava com uma motocicleta que possuía restrição de roubo. O jovem tinha passagem por ato infracional análogo aos crimes de porte ilegal de arma de fogo, receptação de veículo roubado e adulteração de sinal identificação veicular.

A ação policial ocorreu na Rua Itagibá, por volta das 11h. A equipe se deslocou para a área e avistou o adolescente com as mesmas características repassadas pelo denunciante. O adolescente foi encaminhado para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (DEAAI), da Polícia Civil do Amazonas, onde ficará à disposição da Justiça.

Denúncias para as equipes das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) podem ser feitas por meio do aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp no número (92) 99280-7574.

*Com informações da assessoria



Leia Mais

Adolescente é apreendido com arsenal, drogas e granada no Zumbi

Adolescente é apreendido por suspeita de estupro a criança de 10 anos