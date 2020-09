Vídeo: Casal furta celular e homem oferece R$ 1 mil por informações

A vítima estava comprando produtos para serem revendidos e esqueceu o aparelho celular | Foto: Divulgação

Manaus - Após ter o celular furtado do balcão de uma loja, um comerciante, de 52 anos, está oferecendo a recompensa de R$ 1 mil para quem repassar informações exatas sobre o paradeiro dos suspeitos. O crime aconteceu na última segunda-feira (14), em um estabelecimento localizado na rua Quintino Bocaiúva, no Centro de Manaus.

A vítima estava comprando produtos para serem revendidos. Em conversa com o fornecedor, com que ele já compra acessórios há cinco anos, o comerciante acaba se distraindo. Ele paga as compras, sai da loja e esquece o aparelho em cima do balcão.

Em seguida, um casal, ainda não identificado, entra no estabelecimento. Uma vendedora vê o celular abandonado e pergunta se o eletrônico pertence aos suspeitos, o homem confirma que o aparelho é dele e esconde dentro de uma sacola. Depois o casal sai da loja tranquilamente.

Ao perceber que esqueceu o celular, a vítima ainda volta na loja, mas não encontra o pertence. O comerciante foi avisado que a vendedora foi enganada e teria entregado o objeto para os suspeitos.

Ao portal Em Tempo, a companheira da vítima, que também é comerciante, de 34 anos, contou que o celular custou R$ 4,7 mil.

“Ele ganhou de presente no Dia dos Pais, então além do valor financeiro, tem um valor afetivo. Também estamos oferecendo a recompensa para que a pessoa que cometeu o furto, que não tem carácter, seja punida conforme a lei”, disse a mulher.

As denúncias podem ser feitas para polícia por meio do 190. Ou pelos contatos (92) 99226-8391 / 99101-1564.

Veja o vídeo do momento do furto:

O casal levou o aparelho celular que havia sido esquecido por um comerciante | Autor: Divulgação

Leia Mais

Em Manaus, criminosos furtam carro e levam R$ 10 mil em equipamentos

Vídeo: Criminoso invade galeria e furta loja no Grande Vitória