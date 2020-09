Bandido ‘toca o terror’ durante assalto na linha 443, em Manaus

O assalto foi na linha 443 | Foto: Daniel Landazuri

Manaus - Mais um assalto a ônibus no transporte coletivo foi registrado na noite desta quinta-feira (17), em Manaus. O alvo dos criminosos desta vez foi a linha 443. O crime aconteceu na avenida Samaúma, no conjunto Galiléia, bairro Monte das Oliveiras, na Zona Norte de Manaus.

As vítimas relataram que um criminoso se passou por passageiro e anunciou o assalto. O suspeito contava com o apoio de um comparsa, que seguia o ônibus em uma moto. Pelo menos sete pessoas foram vítimas dos bandidos.

Três jovens que haviam acabado de entrar no coletivo ainda chegaram a reagir. “O ladrão pediu meu celular e não entreguei, um outro amigo também se negou e outro jogou o aparelho pela janela. O suspeito estava muito nervoso. O motorista acelerou o ônibus, mas depois foi ameaçado com uma arma. Com medo, ele então abriu a porta para o bandido sair”, disse um jovem de 18 anos.

Depois de sair do coletivo, o suspeito fugiu na motocicleta junto com o comparsa. A dupla criminosa não foi identificada. O motorista conduziu o coletivo e levou as vítimas até o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) , onde eles registraram o caso.

