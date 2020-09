Passageiros tentam pagar corrida com nota falsa e são presos em Manaus

| Foto: Yasmin Feitosa

Manaus - Dois homens, identificados como Robert Henrique Portela, de 19 anos, e Welison Batalha, de 26 anos, foram presos após tentarem pagar uma corrida de aplicativo com notas falsas. O fato aconteceu, na manhã desta sexta-feira (18), na Praia da Ponta Negra, na Zona Oeste de Manaus.

Segundo o tenente Daniel Queiroz, da 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atenderam a ocorrência, o caso aconteceu por volta das 5h da manhã.

"Durante a madrugada, a guarnição da 19ª Cicom foi informada que dois suspeitos tentaram efetuar o pagamento de uma corrida de aplicativo com cédulas falsas. A guarnição foi ao local e prendeu a dupla", explicou Queiroz.

Os suspeitos informaram que teriam recebido as notas como pagamento de uma terceira pessoa e que não sabiam que eram falsas.

"Eles foram encaminhados para o Departamento de Polícia Federal para os procedimentos cabíveis. Eles estavam com três cédulas de R$100", explicou o tenente.

A corrida teria iniciado na região da Zona Leste com destino até a praia da Ponta Negra. Segundo Queiroz, as notas de R$100 eram muito semelhantes com as reais.

"Como foi uma falsificação mais elaborada, o material é destinado à Polícia Federal, caso fosse uma falsificação grosseria, algo mais rústico, seria destinado à Polícia Civil", finalizou.

A dupla foi apresentada na sede do Departamento de Polícia Federal e deve passar por audiência de custódia

