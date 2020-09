Criança de 6 anos é resgatada com sinais de maus-tratos em Manaus

O padrasto irá passar por audiência sobre o caso | Foto: Divulgação

Manaus - Uma criança de apenas 6 anos foi resgatada pelo Conselho Tutelar, na última quinta-feira (17), após vizinhos denunciarem que ela estava sofrendo maus-tratos. Conforme a denúncia, o menino foi abandonado pela mãe e estava sob os cuidados do padrasto, em uma residência, localizada na rua Júlio Verner, no bairro Aleixo, na Zona Sul de Manaus.

A denúncia informava que na casa não havia condições necessárias para uma criança morar.

De acordo com conselheiro tutelar da Zona Centro-Sul, Daniel Serrão, o caso foi apurado com o apoio dos policiais da 16ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). Moradores relataram que a mãe da criança estava sumida há cerca de dois meses.

Na casa, a equipe foi recebida pelo suposto responsável da criança, que, após ser questionado por qual motivo o nome dele não constava no registro da criança, informou que, na verdade, era padrasto do menino.

No local, a equipe constatou que a criança estava vivendo em um ambiente insalubre, dormindo no chão de terra batida e com sinais de maus-tratos.

Ainda segundo o conselheiro, no momento do resgate, a criança disse à equipe que estava com fome e começou a chorar.

Moradores alegaram aos investigadores que a mãe e o padrasto da criança são usuários de drogas, porém não foi encontrado nenhum entorpecente na residência.

O caso foi encaminhado para a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca). O padrasto está com audiência marcada para falar sobre o caso.

O homem, segundo conselheiro, pode responder por abandono de incapaz, negligência e maus-tratos. A mãe não foi localizada e criança irá para um abrigo.

