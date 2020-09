SSP-AM intensifica segurança com operações de fiscalização em Manaus

Manaus - Equipes da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) intensificaram nesta sexta-feira (18), ações de fiscalizações para inibir a criminalidade na Zona Norte de Manaus. As ações ocorreram durante a manhã no conjunto Viver Melhor e a tarde no bairro Novo Aleixo, na Zona Norte de Manaus. Vários veículos foram apreendidos e as multas foram aplicadas.

Os trabalhos contaram com as equipes das Polícias Civil e Militar, além de agentes do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot) do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM).

O SSP-AM, coronel Louismar Bonates coordenou a operação e informou à imprensa que a ação foi deflagrada a partir do aumento de índices de criminalidade.

"Pela manhã foi no conjunto Viver Melhor e agora a tarde no Novo Aleixo. Foi uma operação exitosa e conseguimos localizar alguns usuários de tornozeleira eletrônica com os equipamentos desligados. Isso já foi notificado à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap). No trânsito já aplicamos mais de 200 multas e 31 veículos foram apreendidos, um por alcoolemia inclusive", explicou o secretário.



Louismar Bonates destacou que o objetivo da operação é fazer uma redução drástica nos índices de criminalidade.

“A comunidade também tem sido parceira dos órgãos por meio de denúncias ao número 181. Isso tem nos ajudado a chegar com mais precisão nos locais de ocorrências. Essas fiscalizações irão continuar no final de semana", finalizou Bonates.

Para o motoboy Ricardo Oliveira, que tem 37 anos, o trabalho da SSP-AM traz uma sensação de segurança aos manauaras.



"Essas fiscalizações são muito importantes para inibir a criminalidade. Nos sentimos mais seguros vendo a presença da polícia nas ruas", disse.

Os condutores multados foram direcionados a um stand onde receberam orientações dos agentes do Detran-AM. Revistas veiculares também foram realizadas em buscas dos materiais ilícitos.

