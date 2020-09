Empresário e funcionário são baleados em mercadinho no São Lázaro

Policiais civis e militares estiveram no local do crime | Foto: Divulgação

Manaus - Dois criminosos invadiram, na tarde desta sexta-feira (18), um mercadinho localizado na avenida Magalhães Barata, no bairro São Lázaro, na Zona Sul de Manaus. Na ação criminosa, o proprietário do local Bruno L. D. S, de 33 anos, e o funcionário Leonardo P. M, de 19 anos, foram baleados . Os disparos atingiram a boca do empresário e a cabeça e o peito do funcionário. O chão da via pública ficou manchado de sangue.

De acordo com o delegado Fabiano Rosas do 7° Distrito Integrado Polícia (DIP), a dupla criminosa chegou a pé e, no momento do ocorrido, estava apenas o empresário e o funcionário no empreendimento. Ninguém testemunhou a ação criminosa para relatar quais foram as circunstâncias do fato à polícia. A polícia não descarta que o ataque possa se tratar de um latrocínio tentado.

"O ataque aconteceu nos fundos do mercadinho e não há informações sobre as circunstâncias em si. No entanto, os criminosos fugiram sem levar a renda do estabelecimento comercial, segundo informações repassadas pela companheira do empresário. Fizemos uma análise do local do crime e levantamos informações. A esposa diz que o proprietário não tinha nenhum inimigo e nem desavenças. Os moradores também relatam que ele é uma boa pessoa. Os dados do funcionário ainda serão levantados. Os suspeitos fugiram e as vítimas foram socorridas a uma unidade hospitalar", explicou a autoridade policial .

Se o crime for caracterizado como tentativa de homicídio, a investigação segue a cargo do 7° DIP. Ainda não há informações do estado de saúde das vítimas.

